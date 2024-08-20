شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى: ضحايا العمل الإنسانى بغزة أكثر من 280 شخصا وهو أمر غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للشئون الإنسانية "جون لوك تونجنيت"، أن ضحايا العمل الإنساني في قطاع غزة بلغ أكثر من 280 شخصا، وهو أمر غير مسبوق.

وقال تونجنيت لقناة النيل للإخبار، اليوم الثلاثاء، إن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي في وقت شديد الصعوبة؛ بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إنهاء هذه الحرب.

من جانبه.. ندد نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فضل الحق، بما يحدث للعاملين في العمل الإنساني بقطاع غزة، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي استهدفت إسرائيل المستشفيات ومخيمات الإيواء والعاملين في المنظمات الإنسانية.

وقال الحق: "إنني أوجه رسالة من أجل الإنسانية يجب حماية المدنيين والحفاظ على حياة الأطفال حول العالم".