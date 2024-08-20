الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري يبحثان أوضاع غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، فضلاً عن العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين.

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، قد وصل إلى الرياض في زيارة رسمية للبلاد، وفي وقت سابق أعرب وزير الخارجية السعودي، عن تطلعه وحرصه على العمل معاً لبناء علاقات أخوية متينة بين البلدين، فضلاً عن استمرار التعاون والتنسيق بما يخدم مصالحهما المشتركة وشعبيهما.

وكانت السعودية قد رحّبت بالبيان المشترك الصادر عن الرئيسين الأميركي جو بايدن، والمصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار، والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، وشدّدت على ضرورة وقف النزيف، وإنهاء المعاناة، وحماية المدنيين، والمُضيّ قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام والأمن، واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.