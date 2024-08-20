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استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة وتجمعات للنازحين في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 14 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على مدرسة وتجمّع للنازحين في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد عشرة نازحين وجرح عدد آخر، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة غزة، التي تؤوي مئات النازحين.
كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للنازحين قرب أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى 29 شهيدًا وعشرات الجرحى.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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