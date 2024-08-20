الخليج اليوم .. "الخطوط السعودية" تعلن خصم 50% على تذاكر رحلات دولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت الخطوط السعودية عرضاً ترويجياً استثنائياً للسفر بين وجهاتها الدولية بتوفير خصمٍ يصل إلى 50% وذلك مروراً بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار مواصلة تقديم المزيد من العروض الحصرية على مدار العام وتفعيلاً لدورها المساهم في تمكين الضيوف الزوّار المواصلين عبر رحلاتها مروراً بالمملكة والاستفادة من مزايا خدمة تذكرتك تأشيرة والتي تتيح لهم التوقف في المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة واستثمار الوقت للتجول في العديد من مناطقها وأداء العمرة.

ويتسنى لضيوف "السعودية" الاستفادة من العرض الترويجي وإتمام الحجوزات خلال الفترة من 18 وحتى 31 أغسطس فيما ستكون فترة السفر اعتباراً من بداية سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2024، ويشمل ذلك درجتي الأعمال والضيافة، حيث يمكن للضيوف تصميم رحلة السفر المناسبة بين وجهاتها التي تتوزع بين أربع قارات في العالم وبأسطول حديث.

ويوفر موقع "السعودية" الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية خدمات متكاملة بدءاً من التخطيط للسفر مروراً بإتمام إجراءات السفر وكذلك خدمات ما بعد البيع حيث تساهم منظومة الخدمات الرقمية في توفير واختصار الوقت، فيما تكتمل تجربة سفر الضيوف بالخدمات الأرضية بالمطارات المساهمة في انسيابية الحركة والجوية على متن الطائرات والتي تتنوع بين خدمات التموين والمحتوى المتنوع في الشاشات المدمجة بمقاعد طائراتها والتي تناسب كافة شرائح الضيوف.