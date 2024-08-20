شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى مدرسة تؤوى نازحين غرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين؛ بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي قصف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وفي 10 أغسطس الجاري.. استشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب 150 بجروح، في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المواطنين النازحين بمدرسة "التابعين" في منطقة الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء المواطنين صلاة الفجر في المصلى.

وفي سياق متصل.. أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40 ألفا و173، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي.