شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء فلسطينيين إثر قصف إسرائيلى لمبنى بوسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد أربعة فلسطينيين،اليوم الثلاثاء، في قصف جوي ومدفعي مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إنه وصل أربعة شهداء حتى الآن إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال مبنى شرق دير البلح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وفي السياق ذاته،ارتفعت حصيلة شهداء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة إلى 10 مواطنين بينهم أطفال ونساء،إلى جانب إصابة آخرين بجروح.

ووفق حصيلة أولية، أفادت مصادر محلية بأن طيران الإحتلال الحربي قصف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين،مما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.