شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء مدرسة النازحين غرب غزة إلى 12 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، لمدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، إلى 12 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، أن الطواقم الطبية انتشلت 12 شهيداً وعشرات الجرحى من تحت ركام مدرسة مصطفى حافظ بمدينة غزة، التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي وبداخلها نحو 700 نازح معظمهم من الأطفال والنساء.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوجود العديد من المفقودين تحت ركام المدرسة التي دمرتها صواريخ الاحتلال.

