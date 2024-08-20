الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان يسلّم أدوات المهنة لـ 100 متدرب في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، أدوات المهنة لـ 100 متدرب في البرنامج التدريبي لتمكين الأيتام في محافظة تعز، وذلك ضمن مشروع "سند" لرعاية الأيتام المتأثرين بالصراع في اليمن.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وتمكين الأيتام اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات الحياتية والمهنية المختلفة من خلال إقامة دورات تدريبية ومهنية في مجالات الخياطة، والصناعات الغذائية، وصيانة الجوالات، والتمديدات الكهربائية، والطاقة الشمسية، وصيانة الدراجات النارية، وذلك لمساعدة المستفيدين على إطلاق مشاريعهم التجارية الخاصة.

وأكد نائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فؤاد الفقيه أهمية هذه المشاريع التنموية التي تؤدي دورًا كبيرًا في تحسين حياة الأيتام والأسر المتضررة، مشيدًا بدعم مركز الملك سلمان لهذه المشاريع الفعّالة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرعاية الأيتام والإسهام في التخفيف من معاناتهم وتحقيق العيش الكريم لهم.