شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربي يصدر عفوا عن 708 أشخاص بمناسبة عيد الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمرا بالعفو عن 708 أشخاص بمناسبة عيد الشباب، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، من المحكوم عليهم من قبل مختلف المحاكم المغربية.

وأفاد بيان لوزارة العدل المغربية ، بأنه بمناسبة عيد الشباب أصدر الملك محمد السادس أمرا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من قبل مختلف المحاكم المغربية وعددهم 708 أشخاص.

وبلغ عدد الموجودون في حالة اعتقال 474 نزيلا، حيث تم العفو عما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ28 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـ442 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لـ4 نزلاء.

وبلغ عدد المستفيدين من الموجودين في حالة سراح 234 شخصا، حيث تم العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ31 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لـ11 شخصا، والعفو من الغرامة لـ183 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـ9 أشخاص.