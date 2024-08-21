شكرا لقرائتكم خبر عن حركة النجباء العراقية تهدد باستهداف القواعد الأمريكية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة النجباء العراقية، الثلاثاء، إن الهدنة التي كانت تهدف لمنح الحكومة الوقت للتفاوض على انسحاب القوات التابعة للولايات المتحدة من البلاد انتهت، وباتت خيارات استهداف القواعد الأمريكية بالبلاد متاحة.

وقال حيدر اللامي عضو المجلس السياسي لحركة النجباء لصحيفة ذا ناشيونال: "أنهت فصائل المقاومة في العراق هذه الهدنة وبالتالي فإن جميع الخيارات متاحة لقوات المقاومة لاستهداف جميع القواعد الأمريكية داخل العراق".

واعتبر اللامي أن هناك "تسويفا ومماطلة" من أمريكا بشأن انسحاب قواتها أثناء المحادثات مع الحكومة العراقية.

ويشهد العراق تزايد الدعوات لإنهاء الهدنة بعد مقتل 4 على الأقل من قوات الحشد الشعبي في غارة أمريكية بطائرات مسيرة على قاعدة بمحافظة بابل جنوب بغداد في 30 يوليو الماضي.

بعد أقل من أسبوع، أصابت الصواريخ قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق والتي تضم قوات أمريكية، مما أدى إلى إصابة خمسة أفراد أمريكيين على الأقل، في هجوم أعلنت مسؤوليتها عنه جماعة تسمى الثوار.

وأضاف اللامي، الذي حذر بعد ضربة بابل من أن مثل هذه الخطوة قيد الدراسة، "سيكون هناك رد في الأيام المقبلة قد يستهدف أكثر من مكان، وليس بالضرورة في العراق وسوريا وإسرائيل".

كان العراق قد بدأ في يناير الماضي محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء مهمة التحالف، وقالت بغداد إنها مستعدة لإبرام اتفاقيات أمنية ثنائية مع الدول الأعضاء الفردية.

وفي أواخر يوليو ، زار وفد عراقي بقيادة وزير الدفاع ثابت العباسي واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وذكر مسؤول حكومي كبير لصحيفة ذا ناشيونال أن بغداد وواشنطن كانتا على وشك الإعلان عن الاتفاقية في وقت مبكر من هذا الشهر، لكن ذلك تأجل بعد هجوم عين الأسد.

وقال: "كنا قد أنهينا كل شيء تقريبا، وكان الإعلان على وشك الحدوث، لكن هجوم عين الأسد حدث، "لذا، كان من الصعب الإعلان عن الاتفاقية على الفور، لكن الاتفاقية سيتم الإعلان عنها "قريبًا جدًا".

وبموجب الاتفاق، ستبدأ قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب من قواعدها في بغداد والأنبار في سبتمبر المقبل.

اللامي أفاد بأن بعض القوات ستبقى في إقليم كردستان العراق حتى سبتمبر 2026 للإشراف على عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا.

وتابع اللامي "أن مكافحة الإرهاب في سوريا تختلف عن مكافحة الإرهاب في العراق، فداعش أقوى في سوريا ولديها معاقل".