شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز مكافحة الأوبئة الأردني: لم نسجل أي حالة إصابة بجدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن، عادل البلبيسي، أن مرض جدري القرود لا يمكن أن يشكل وباء في الأردن، بسبب طبيعة المرض، مشيرًا إلى أنه لم يسجل أي حالة إصابة بالمرض في الأردن حتى الآن. طرق الانتقال والأعراض ونقلت قناة المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، البلبيسي قوله: "إن طبيعة انتقال الفيروس من شخص لآخر تختلف عن الأوبئة الأخرى، إذ إنه لا ينتقل الفيروس عبر الجهاز التنفسي، وإنما بالاحتكاك المباشر بين "جلد" المصاب "وجلد" شخص سليم".

وأوضح أن فترة حضانة المرض تمتد من خمسة أيام وحتى 21 يوما، مؤكدا أن ذلك يصعب من عملية اكتشافه عبر المعابر والمراكز الحدودية.

وأشار البلبيسي إلى أن الأعراض والتقرحات الجلدية تظهر على المصاب بعد ثلاثة أو أربعة أيام من بدء شعور حامله بالحرارة، مضيفا أن هناك إجراءات على جميع المراكز الحدودية والمطارات في المملكة لرصد جدري القرود.

وبين أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، لديه العديد من الإجراءات والخطط للتعامل مع مرض جدري القرود، مضيفا أن من حصل على لقاح ضد الجدري سابقا، لديه مناعة بنسبة 85% ضد المرض.