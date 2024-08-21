شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق اندلع داخل حسينية فى كربلاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت فرق الدفاع المدني العراقية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 70 زائراً من جنسيات مختلفة، بعد إخماد حريق اندلع داخل بناية مكونة من سبعة طوابق متخذة كحسينية في محافظة كربلاء المقدسة.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني انتفضت باستنفار جاهزيتها والانتقال الفوري إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات إنقاذ الزائرين بالتزامن مع جهود إخماد الحريق الذي نشب في الطابق الثاني المخصص كمطبخ ومطعم داخل المبنى"، مشيرة الى ان " فرقها عملت على تأمين نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى الحسين التعليمي في المحافظة، وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي خسائر بشرية".

وطالبت المديرية في بيانها "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق داخل بنايه الحسينية".