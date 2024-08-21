شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وأمريكا يبحثان مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الأربعاء، مستجدات جهود مصر والولايات المتحدة وقطر، للتوصل لصفقة تبادل تفضى إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما بحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدى من بلينكن، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، التدهور الخطير في الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية ومقدساتها، وضرورة اتخاذ خطوات عملية فاعلة لوقفه.

وتناول الصفدي وبلينكن، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والخطوات المطلوبة لوقف، وكذلك التعاون في إيصال المساعدات بشكلٍ كافٍ وفوري لغزة لمواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكد الصفدي دعم الجهود المبذولة للتوصل لصفقة تبادل، وشدد على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية والخطوة الأولى التي يجب تحقيقيها نحو خفض التصعيد، الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة.

كما شدد الصفدي، على ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخيّ والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وحذر من خطورة هذه الإجراءات التي تقتل كل فرص تحقيق السلام.

وأكد الصفدي، أن الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ويعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة.

بدوره، أكد بلينكن موقف بلاده المؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في المقدسات.