شكرا لقرائتكم خبر عن يونسيف: وضع الأطفال فى غزة خطير للغاية وتجاوز الكارثة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئول الإعلام فى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليم عويس أن وضع الأطفال فى قطاع غزة خطير للغاية وتجاوز الكارثة الإنسانية.

وقال سليم عويس - فى تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه فور دخول قطاع غزة نرى عمق ومدى الدمار، مشيرًا إلى أن الواقع أسوأ بكثير مما نشاهده، حيث لا يستطيع الأهالي توفير أقل الأساسيات لعائلاتهم مثل الطعام والأدوية والرعاية الصحية.

ونبه إلى أن وضع المياه والصرف الصحي خطر جدا وخصوصا موضوع انتشار الأمراض والأوبئة، مضيفا أنه بسبب العنف الشديد فقد الكثير من الأطفال أهاليهم بسبب تغير المكان والنزوح المستمر والإخلاء السريع.

ولفت إلى أن الحركة داخل قطاع غزة صعبة للغاية حيث لا يوجد مكان آمن للأطفال ولا لعمال الإغاثة، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها هو أمر شبه مستحيل على أرض الواقع.