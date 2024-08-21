شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلى ينفذ 3 غارات على مناطق فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلى، المسيّر والحربى، ثلاث غارات استهدفت محلة مزرعة الضليل عند أطراف بلدة بوداى، والمنطقة السهلية بين سرعين التحتا والسفرى، والثالثة على منطقة مأهولة بالسكان فى بلدة النبى شيت، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 20 مواطنا بجروح، حالة أحدهم حرجة.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، اليوم الأربعاء، بأنه من بين المصابين ثمانية أطفال، ستة منهم تتراوح أعمارهم ما بين السنتين والعشر سنوات، مشيرة إلى أنه تم إدخال الجرحي إلى مستشفى رياق ودار الأمل الجامعي لتلقي العلاج.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي من العيار الثقيل مجرى نهر الليطاني أطراف بلدة ديرميماس والخيام وأطراف قرية سردة، مما أدى إلى استشهاد راعي أغنام "سوري الجنسية".