شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. وفاة الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت وفاة الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان صادر من الديوان الأميري:" ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح".

وتوفي عن عمر يناهز 49 عامًا، مشيرًا إلى أنه سيوارى جثمانه الثرى اليوم الخميس بعد صلاة المغرب.

