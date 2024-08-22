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الكويت.. وفاة الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح

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واس - الكويت  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت وفاة الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان صادر من الديوان الأميري:" ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح".
وتوفي عن عمر يناهز 49 عامًا، مشيرًا إلى أنه سيوارى جثمانه الثرى اليوم الخميس بعد صلاة المغرب.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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