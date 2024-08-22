شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة القيادى الفلسطينى فاروق القدومى عن عمر ناهز 93 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن في العاصمة الأردنية، اليوم الخميس، وفاة القيادي الفلسطيني الكبير فاروق القدومي، المعروف باسم "أبو اللطف"، عن عمر ناهز 93 عاما.

وقالت عائلته إن أبو اللطف، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، توفي بعد رحلة طويلة مع المرض.

وارتبط اسم فاروق القدومي، الذي عرف بمعارضته لاتفاق أوسلو، برئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقلدها في 1973.

وتأتي وفاة القدومي بعد أقل من شهرين على وفاة زوجته نبيلة النمر "أم اللطف".