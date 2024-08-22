شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العجز الجارى فى ميزان المدفوعات الفلسطينى إلى 359.1 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى، اليوم الخميس، انخفاض العجز الجارى فى ميزان المدفوعات الفلسطينى إلى 359.1 مليون دولار أمريكى، خلال شهر يونيو الماضى.

وأوضح الجهاز، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن العجز خلال شهر يونيو الماضي انخفض بنسبة 34%، مقارنة بشهر يونيو من عام 2023، وانخفضت الصادرات خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 17%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، إذ بلغت قيمتها 108.1 مليون دولار أمريكى.