شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ميقاتى: الحكومة اللبنانية مستمرة فى عملها لتمرير المرحلة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، اليوم الخميس،أن الحكومة مستمرة فى عملها لتمرير المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، داعيا كل من لديه اقتراحات عملية للمعالجة إلى التقدم بها بدلا من الانتقاد لمجرد الانتقاد أو اللجوء إلى سلاح السلبية والمقاطعة .

وقال "ميقاتي" - فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إن كل الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية التي يجريها حاليا تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في مجلس الأمن الدولي، بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 بكل بنوده، كونه المدخل الطبيعي والأساسي لحل الوضع في جنوب لبنان .

وأضاف أن الاتصالات التي يقوم بها بشأن التمديد لليونيفيل أظهرت تفهما للمطلب اللبناني بوجوب الإبقاء على مهامها كما كانت عليه وعدم إدخال تعديلات من شأنها تعقيد الأوضاع المتأزمة أصلا، معربا عن أمله في أن يصار إلى ترجمة هذا التوجه قبل نهاية الشهر الحالي للحفاظ على دور "اليونيفيل" ومهامها في جنوب لبنان.

وقال "ميقاتي" "نشدد في هذه المرحلة الصعبة على أولوية التضامن الداخلي والتعالي عن الخلافات التي ليس أوانها الآن ولا موجب لإضافة المزيد من التشنجات على الواقع المأزوم أصلا"، مناشدا السياسيين و أهل الإعلام بعدم الانجرار في بث أخبار وتحليلات تزيد الهلع عند اللبنانيين وتشنج الأجواء أكثر فأكثر.

