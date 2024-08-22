شكرا لقرائتكم خبر عن الإحتلال الإسرائيلى يقصف بلدات وقرى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف حزب الله اليوم الخميس، تموضعا لجنود الاحتلال الإسرائيلى، فى محيط موقع الغجر على الحدود اللبنانية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيلٍ وجريح.

وفي سياق آخر، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنه قامت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي، وبلدة الخيام في مرجعيون وبلدة يارون.

وأضافت أنه تعرض أطراف بلدتي الطيري ومروحين لقصف مدفعي ، كما طاول القصف المعادي بلدة عيترون.

