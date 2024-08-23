شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء.. ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على خان يونس ودير البلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات الفلسطينيين مساء الخميس، إلى 6 شهداء والعديد من الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدفهم قرب بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

تزامن ذلك مع قصف آخر استهدف مدرسة للنازحين في بلدة الفخاري شرق خان يونس.

في سياق متصل، استشهد فلسطيني وجرح عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة دير البلح وسط القطاع، والتي استشهد فيها بالتزامن مع عملية توغل دبابات الاحتلال في شرق وجنوب المدينة نحو 30 فلسطينيًا خلال الساعات الـ48 الماضية، مع تهجير نحو 100 ألف فلسطيني.

40265 شهيدًا

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 321 على التوالي إلى 40265 شهيدًا.

إضافة إلى نحو 93144 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 42 فلسطينيًا وإصابة 163 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة، لم يجر انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.