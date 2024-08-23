شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني في بيان على موقعه الإلكتروني، الخميس، إحباط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة عبر الحدود مع سوريا.

وجاء في البيان أن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".

وأضاف الجيش أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للمحافظة على أمن واستقرار المملكة".

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن ازديادا حادا في محاولات التسلل وتهريب المخدرات من سوريا في الشمال، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في الجارة الشمالية.

وازدادت تلك العمليات بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية، ما أدى إلى حدوث مواجهات مسلحة بين المهربين والجيش الأردني.

ويقول الأردن إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة"، وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن إلى استخدام سلاح الجو مرارا لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة.