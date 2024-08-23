شكرا لقرائتكم خبر عن والا: مقتل 44 إصابة 271 إسرائيليا خلال المواجهات مع حزب الله منذ أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع إلكتروني إسرائيلي، اليوم الجمعة، تقريرا أحصى من خلاله عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين خلال المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.



وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أنه قتل 44 إسرائيليا في المواجهة مع "حزب الله" منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي، بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا.

وأشار الموقع إلى إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع "حزب الله"، منوها بأن "حزب الله" أطلق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام الحالي.

وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه نفذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت 12 موقعاً للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.

وأوضح الحزب في بيان صدر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن هذه العمليات تمت يوم الخميس، حيث شملت قصف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى إصابة مباشرة للهدف.



كما أشار البيان إلى أن الحزب شن هجوماً جوياً باستخدام مسيرات انقضاضية استهدفت مواقع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام، بالإضافة إلى مواقع أخرى في محيط المطلة والغجر.