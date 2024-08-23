شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قوافل مساعدات برنامج الغذاء العالمى إلى دارفور غربى السودان والان مع تفاصيل الخبر

وصلت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمى إلى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، عبر معبر "أدرى" بعد قرار مجلس السيادة بالسودان فتح المعبر لمدة ثلاثة أشهر بعد توقف استمر ثمانية أشهر بسبب الحرب.

وقال مدير الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية بولاية غرب دارفور، ضو البيت آدم يعقوب، في تصريح صحفي اليوم، إن مدينة الجنينة استقبلت عددا من الشاحنات الإنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي عبر معبر أدري في طريقها إلى محلية كرينك.

وأشار إلى أن فتح المعبر في هذا التوقيت سيسهم في تخفيف معاناة المواطنين بسبب انعدام الغذاء بجانب الخسائر التي خلفتها الأمطار، موضحا أن الشاحنات تحمل أكثر من 200 طن من مواد غذائية لأكثر من 24390 أسرة في مناطق مورني وكرينك وازرني.

من جهته، قال رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور تجاني الطاهر كرشوم، إن فتح المعبر سوف يمكن وصول المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في ولايات دارفور الخمس.

وأكد كرشوم التزام حكومته بتوفير التأمين الكامل لكافة القوافل الإنسانية حتى تصل للمحتاجين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية إصلاح وترميم الجسور حتى تتمكن القوافل الإنسانية من الوصول إلى ولايات دارفور.