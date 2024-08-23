شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الجمعة، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب القطاع، استهدف مجموعة من النازحين.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيى وجرح آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وتزامن ذلك مع قصف متواصل على الأحياء السكنية الشرقية في مدينة دير البلح، التي تتوغل فيها دبابات وجرافات الاحتلال منذ عدة أيام.

وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تدمير مربعات سكنية كاملة فيه.

