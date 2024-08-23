اخبار الخليج

استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة 

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الجمعة، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب القطاع، استهدف مجموعة من النازحين.
وفي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيى وجرح آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وتزامن ذلك مع قصف متواصل على الأحياء السكنية الشرقية في مدينة دير البلح، التي تتوغل فيها دبابات وجرافات الاحتلال منذ عدة أيام.
وفي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تدمير مربعات سكنية كاملة فيه.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا