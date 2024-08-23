الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ يعلن هوية اليوم الوطني السعودي الـ94

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي آل الشيخ، اليوم، عن هوية اليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، تحت شعار "نحلم ونحقق".

وتبرز الهوية التي امتدت من العام الماضي، المشاريع الضخمة التي تعتبر جزءًا من رؤية السعودية 2030، مما يمثل مكانة السعودية ودورها الريادي في جميع المجالات.

ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ94، حيث يمكن تحميل دليل الهوية بالدخول على الموقع الإلكتروني http://nd.gea.gov.sa/ ، الذي يحتوي على الإرشادات الخاصة بالشعار وطريقة استخدامه بمختلف التطبيقات، إضافةً إلى كل ما يتعلق باليوم الوطني من فعاليات وأخبار وصور يمكن استخدامها في الاحتفال بهذه المناسبة الغالية.