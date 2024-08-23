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الخليج اليوم .. شاب يمني أنقذ طفلين ثم جرفته السيول.. وانتشال جثته بعد أسبوع(صور)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

عثر مواطنون في محافظة إب وسط اليمن على جثة الشاب وديع قناف (18 عاماً)، بعد 8 أيام من وفاته غرقاً أثناء إنقاذه طفلين جرفتهما سيول الأمطار في حادثة قضى فيها أيضاً ابن خاله أيهم سليم الأرحبي، الذي عثر على جثته بعد يومين من حادثة الغرق.531b570352.jpg

 

وقال ناشطون وسكان إنه تم العثور على جثة وديع قناف في منطقة العقبة الذهوب بمحافظة إب، بعد أسبوع منذ أن جرفته السيول.

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وكان الهلال الأحمر اليمني قد ظل مرابطاً في سائلة زبيد بمحافظة الحديدة المجاورة طيلة الثمانية الأيام الماضية للبحث عن الشاب وديع قناف الذي تعرض للجرف مع الشاب الأرحبي، بعد أن تمكنا من إنقاذ طفلين من السيول في محافظة إب الخميس الماضي، ولم يتمكنا بعدها من مقاومة شدة المياه التي جرفتهما بعيداً.a38390efbb.jpg

 

وعثر الأهالي على جثمان الفتى الأرحبي الجمعة الماضية في سائلة منطقة ربابة بمديرية القفر شمال محافظة إب، فيما تعذر الوصول لجثمان الشاب قناف لأيام وسط عمليات بحث في مناطق مختلفة من محافظتي إب والحديدة.

 

وكانت أسرة الشاب وديع قناف قد ناشدت الجميع البحث عن جثة ابنها، في حين استنكر شقيقه غياب السلطات المعنية والتي تخضع لسيطرة الحوثيين في البحث عنه، وسط معاناة لأسرته الفقيرة التي كانت تعتمد عليه في توفير جزء من احتياجاتها اليومية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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