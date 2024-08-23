الخليج اليوم .. شاب يمني أنقذ طفلين ثم جرفته السيول.. وانتشال جثته بعد أسبوع(صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عثر مواطنون في محافظة إب وسط اليمن على جثة الشاب وديع قناف (18 عاماً)، بعد 8 أيام من وفاته غرقاً أثناء إنقاذه طفلين جرفتهما سيول الأمطار في حادثة قضى فيها أيضاً ابن خاله أيهم سليم الأرحبي، الذي عثر على جثته بعد يومين من حادثة الغرق.

وقال ناشطون وسكان إنه تم العثور على جثة وديع قناف في منطقة العقبة الذهوب بمحافظة إب، بعد أسبوع منذ أن جرفته السيول.

وكان الهلال الأحمر اليمني قد ظل مرابطاً في سائلة زبيد بمحافظة الحديدة المجاورة طيلة الثمانية الأيام الماضية للبحث عن الشاب وديع قناف الذي تعرض للجرف مع الشاب الأرحبي، بعد أن تمكنا من إنقاذ طفلين من السيول في محافظة إب الخميس الماضي، ولم يتمكنا بعدها من مقاومة شدة المياه التي جرفتهما بعيداً.

وعثر الأهالي على جثمان الفتى الأرحبي الجمعة الماضية في سائلة منطقة ربابة بمديرية القفر شمال محافظة إب، فيما تعذر الوصول لجثمان الشاب قناف لأيام وسط عمليات بحث في مناطق مختلفة من محافظتي إب والحديدة.

وكانت أسرة الشاب وديع قناف قد ناشدت الجميع البحث عن جثة ابنها، في حين استنكر شقيقه غياب السلطات المعنية والتي تخضع لسيطرة الحوثيين في البحث عنه، وسط معاناة لأسرته الفقيرة التي كانت تعتمد عليه في توفير جزء من احتياجاتها اليومية.