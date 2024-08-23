شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف 4 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم" قرب مفترق أبو الدقة فى حى تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، قرية واد فوكين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت واد فوكين، وداهمت منازلا وفتشتها تعود للمواطن صبري رشاد مفرح ونجله محمد وابنته لميس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.