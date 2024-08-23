شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 3 لبنانيين إثر غارة إسرائيلية على القطاع الغربى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد لبنانيان وأصيب آخر جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، على بلدة "طيرحرفا" فى القطاع الغربى بالجنوب اللبنانى.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بسقوط شهيدين وجريح في الغارة الإسرائيلية على بلدة "طيرحرفا"، وفق المعلومات الأولية.

كما أطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل نيران رشاشاتها الثقيلة في اتجاه بلدة "عيتا الشعب" في القطاع الأوسط، وقصفت فجراً محيط بلدة "الناقورة" وجبل اللبونة في القطاع الغربي.