شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة شرق قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)الجمعة، 23 أغسطس 2024 02:15 م
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المصلين من الوصول إلى مسجد عمر بن الخطاب لأداء صلاة الجمعة فى بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - نقلا عن مصادر محلية - بأن الاحتلال حاصر محيط المسجد، ومنع المواطنين من الوصول إليه.
وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز