شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة شرق قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المصلين من الوصول إلى مسجد عمر بن الخطاب لأداء صلاة الجمعة فى بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - نقلا عن مصادر محلية - بأن الاحتلال حاصر محيط المسجد، ومنع المواطنين من الوصول إليه.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

