اخبار الخليج

الاحتلال الإسرائيلى يمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة شرق قلقيلية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة شرق قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

الجمعة، 23 أغسطس 2024 02:15 م

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المصلين من الوصول إلى مسجد عمر بن الخطاب لأداء صلاة الجمعة فى بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - نقلا عن مصادر محلية - بأن الاحتلال حاصر محيط المسجد، ومنع المواطنين من الوصول إليه.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements