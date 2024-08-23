شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي للسودان: محادثات جنيف ناجحة رغم تفاوت مستوى تجاوب الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو عن أمله في أن يؤدي الزخم الدبلوماسي إلى إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين في السودان.



ودعا بيريلو - خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة - المجتمع الدولي للمساعدة في إيصال الطعام والشراب والدعم للشعب السوداني.

وأضاف أن المحادثات في جنيف كانت ناجحة رغم تفاوت مستوى التجاوب من قبل الأطراف السودانية، مشيرا - في الوقت ذاته - إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كان واضحا في رغبته بإيصال الغذاء والدواء للشعب السوداني، فضلا عن موافقة "قوات الدعم السريع" على طرق إنفاذ المساعدات.