شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: شهيد فى حصيلة أولية للغارة على بلدة معركة جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، فى بيان اليوم /الجمعة/، أن الغارة بمسيرة للعدو الإسرائيلى على سيارة فى بلدة معركة، أدت فى حصيلة أولية إلى استشهاد شخص.

وفى سياق آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان بأن الطيران الاستطلاعى والمسير الإسرائيلى حلق، فى شكل مكثف، فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.