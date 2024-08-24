شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جنود إسرائيليين بقذيفة الياسين 105 بدير البلح والان مع تفاصيل الخبر

قالت فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جنود إسرائيليين بقذيفة الياـين 105 شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.