شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أطراف عيتا الشعب اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع تزامن مع إطلاق نار من موقع لقوات جيش الاحتلال في بركة ريشا على أطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه طيلة أمس وحتى صباح اليوم السبت، حلق الطيران الاستطلاعي والمسّير الإسرائيلي بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور وأطلق جيش الاحتلال طيلة الليل الفائت القنابل الضوئية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.