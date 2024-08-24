شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء في قصف إسرائيلى على جنوب شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في منطقة معن جنوب شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والاصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.