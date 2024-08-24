شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات وسيول تضرب تنغير وورزازات وميدلت فى المغرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت التساقطات المطرية الغزيرة التى شهدتها تنغير وورزازات وميدلت فى المغرب، فى حدوث سيول قوية، خلفت خسائر مادية كبيرة.



وقال موقع "هسبريس" المغربي، نقلا عن مصادر مسؤولة من السلطات المحلية، إن "مناطق عديدة شهدت، خلال الساعات القليلة الماضية، أمطارا غزيرة؛ وهو ما نتج عنه تدفقات مائية قوية فى الأودية والأنهار، وأدى إلى حدوث فيضانات فى بعض المناطق، وأثر على تنقلات المواطنين وحركة الشاحنات والنقل العمومى".



من جهتها، دعت المديرية الجهوية للتجهيز والماء بجهة درعة تافيلالت مستعملى الطريق إلى توخى الحيطة والحذر، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وتجنب السير فى المناطق المعروفة بتعرضها للفيضانات، كما نصحت السائقين بتجنب القيادة فى الظروف الجوية السيئة والابتعاد عن المناطق المنخفضة والمجارى المائية.



هذا وقال موقع "كيفاش" المغربى إن الفيضانات التى شهدتها مدينة تنغير خلفت أضرارا مادية وخسائر فلاحية.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، حذرت فيها من زخات رعدية تتراوح بين 15 و25 ملم، مصحوبة بحبات البرد وهبات رياح، والتى شملت عدة مناطق فى المملكة، بما فى ذلك ورزازات، أزيلال، فكيك، بولمان، الرشيدية، ميدلت، وتنغير.



وأشارت النشرة إلى أن هذه الأمطار كانت متوقعة بين الساعة الخامسة والنصف مساء ومنتصف الليل.