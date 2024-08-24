شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: اختفاء إسرائيليين اثنين دخلا "قلقيلية" وقوات الاحتلال تبحث عنهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صحيفة يديعوت أحرونوت إنه تم إلقاء عبوة ناسفة على قوات الاحتلال الإسرائيلى التى دخلت قلقيلية للبحث عن الإسرائيلين الاثنين، وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن قوات إسرائيلية تقتحم قلقيلية للبحث عن إسرائيليين اثنين دخلا المدينة واختفت آثارهما.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلى إنه لا نعرف مكان الإسرائيليين اللذين دخلا قلقيلية، وعمليات البحث عنهما متواصلة.