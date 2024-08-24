شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة فلسطينية: إسرائيل تستهدف القضاء على الجيل الفلسطينى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية منسق القطاع الصحى بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عائد ياغي، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى يُعد إبادة حقيقية للشعب الفلسطيني، حيث يتم استهداف الأطفال والنساء بهدف القضاء على الجيل الفلسطينى القادم.



وقال ياغى ـ فى مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم السبت ـ " إن نحو 33% من إجمالى عدد الشهداء الذى تجاوز 40 ألف شهيد خلال فترة العدوان هم من الأطفال، فقطاع غزة يفقد يوميا حوالى 43 طفلا، فضلا عن أن نحو 2000 طفل على الأقل فقدوا أطرافهم خلال نفس الفترة" .



وأوضح أن الأطفال فى القطاع يعانون من أمراض وأوبئة وتجويع وسوء تغذية وفقدان الأهل والخوف والتوتر نتيجة لما يشاهدونه ويعيشونه يوميا من قتل وقصف ودمار، إضافة إلى أنهم يعانون من مشكلات وتوترات نفسية من الممكن أن تؤثر على حياتهم النفسية والعضوية فى ظل مأساة حقيقية يشهدها القطاع.