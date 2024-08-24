شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان.. مصرع مواطن و3 من جنسيات عربية خلال رحلة بوادى تنوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الشرطة العمانية، السبت، بمصرع 4 أشخاص بينهم أشخاص من جنسيات عربية، بعد أن داهمت أمطار غزيرة مشاركين فى مسير جماعى فى وادى تنوف بولاية نزوى فى السلطنة.

وقالت شرطة عمان السلطانية فى بيان على موقع "إكس": "انجراف 5 أشخاص فى وادى تنوف بولاية نزوى بعد تعرض 16 شخص من مجموعة مسير جبلى متعددة الجنسيات لهطول أمطار غزيرة نتج عنه وفاة مواطن و3 أشخاص من جنسيات عربية وإصابة شخص بإصابات بالغة".

وأضاف البيان: "تم نقلهم عن طريق طيران الشرطة إلى مستشفى نزوى المرجعي".

بدوره، قال الدفاع المدنى والإسعاف: "إن فرقة بمحافظة الداخلية عثرت على 4 أشخاص من المشاركين فى المسير الجبلى مفارقين للحياة ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة وحرجة".

ودعا إلى "اتباع إرشادات السلامة والتحقق من حالة الطقس قبل الخروج لرياضة المسير الجبلي، وضرورة تسجيل بيانات الموقع والمشاركين عبر تطبيق (نداء) لضمان تواصلهم مع مركز عمليات الهيئة فى الحالات الطارئة".