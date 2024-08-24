شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الوطنى الفلسطينى: الاحتلال يشن حرب تطهير تستهدف الجميع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو هيئة العمل الوطنى الفلسطينى رتيبة النتشة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تشن حرب تطهير تستهدف الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، ولا تميز بين الطفل والمسن والمدنى وغير المدني، فالجميع مستهدف فى تلك الحرب .



وقال النتشة ـ فى مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم السبت ـ إنه وفقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فهناك أكثر من 19 ألف طفل يتيم فقدوا الوالدين فى غزة بسبب عدوان الاحتلال، إلى جانب أعداد كبيرة من الأطفال فقدوا أحد الوالدين، وكثير من الآباء غير معلوم عددهم فُقدوا بسبب النزوح المستمر والاعتقالات فى صفوف السكان فى قطاع غزة".



وأضافت أن هناك انتشارا كبيرا للأوبئة بين الأطفال والنازحين منها التهاب الكبد الفيروسى الناتج عن اختلاط العادمة بمياه الشرب وعدم توفر مياه نقية للشرب، مشيرة إلى أن هناك محاولات كثيرة لتحلية مياه البحر وضخ المياه الجوفية ليحصل السكان قدر الإمكان على مياه صالحة للشرب التى لا تتجاوز نصف لتر يوميا.



وأشارت النتشة إلى أن نقص التحصينات الطبية يُعد سببا أساسيا لانتشار الأمراض والأوبئة التى لم تكن منتشرة مثل الجدرى وشلل الأطفال الذى سُجلت بعض الحالات به، وهناك بعض الأمراض الجلدية لا يمكن تصنيفها خاصة فى شمال القطاع قد تكون نتيجة الإشعاعات أو المواد المتفجرة أو الأسلحة أو العوامل الجوية أيضا.