شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أمريكى: واشنطن لم تشارك عسكريا فى ضربات إسرائيل على أهداف حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 10:57 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام أمريكي عن مسؤولين: واشنطن لم تشارك عسكريا في الضربات الاستباقية الإسرائيلية على أهداف حزب الله.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الاحتلال شن نحو 40 غارة على جنوب لبنان استهدفت في معظمها مناطق مفتوحة.

وأفاد إعلام إسرائيلي، أن الجيش يواصل شن هجمات على منصات الإطلاق في الجنوب اللبناني.