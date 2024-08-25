شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: نواصل إحباط هجمات حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري ، إن الجيش يواصل إحباط الهجمات التي يشنها حزب الله على إسرائيل.



وقال هاجاري في مؤتمر صحفي: "نحن نزيل التهديدات للجبهة الداخلية الإسرائيلية. تهاجم عشرات الطائرات الآن أهدافا في مناطق مختلفة من جنوب لبنان"، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية.



وأضاف: "يطلق حزب الله الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل. تعمل أنظمة الدفاع الجوي والسفن البحرية وطائرات القوات الجوية على حماية سماء إسرائيل وتحديد التهديدات واعتراضها وضرب أي مكان في لبنان حيث يكون من الضروري إزالة التهديدات وضرب حزب الله".



وفي الوقت نفسه، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال قيودا على الجمهور من منطقة تل أبيب وشمالا بعد أن أعلن وزير الدفاع يوآف جالانت حالة طوارئ، تُعرف باسم "حالة خاصة على الجبهة الداخلية"، على مستوى إسرائيل لمدة 48 ساعة وسط التصعيد الحالي.



وأشارت الصحيفة إلى أن "الحالة الخاصة" هو مصطلح قانوني يستخدم في أوقات الطوارئ، مما يمنح السلطات الإسرائيلية سلطة قضائية أكبر على السكان المدنيين لتنشيق الجهود لحماية السكان.



كما تم إغلاق الشواطئ بالقرب من الحدود مع لبنان.



وبشكل منفصل، أعلنت هيئة مطارات إسرائيل في وقت مبكر من اليوم أنه بسبب الوضع الأمني، تأخرت الرحلات المغادرة في مطار بن جوريون وسيتم إعادة توجيه القادمين إلى مطارات أخرى، ثم أُعيد فتح المطار الساعة السابعة صباحا