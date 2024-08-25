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الخليج اليوم .. الدفاع المدني السعودي يحذر: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمعات المياه

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في يوم السبت بيانا تحذيريا لمواطني المملكة.

 

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه.

 

ودعت أيضا إلى اتباع المسارات والطرق الرئيسة، والالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و998 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

 

المصدر: إعلام سعودي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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