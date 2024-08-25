شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يدعو لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

دعا مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان واليونيفيل الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد، وذلك على خلفية التطورات المقلقة على طول الخط الأزرق.

وأكد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، هو السبيل الوحيد المستدام للمضي قدما، وسيتم مواصلة الاتصالات لحض الجميع بقوة على خفض التصعيد.

ومن جانبه أكد المسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان فضل صالح: وفقا لأحدث التقارير، أنه أدى الصراع في لبنان إلى وقوع عدد كبير من الضحايا ونزوح واسع النطاق. منذ 8 أكتوبر العام الماضي، حيث تم توثيق مقتل 133 مدنيا، بينهم 33 امرأة و22 طفلا و21 مسعفا وثلاثة صحفيين. من المدنيين الذين قتلوا، هناك 29 شخصا من الجنسية السورية، العديد منهم كانوا لاجئين فيما نزح أكثر من 110 آلاف شخص، حيث انتقلوا إلى مناطق يعتبرونها أكثر أمنا داخل لبنان أو لجأوا إلى القرى المجاورة