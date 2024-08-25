شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الختامي حول مكافحة الأسلحة الصغيرة بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عٌقد بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الختامي للمرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية" والذي تنظمه إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح - قطاع الشئون السياسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء المنفذين للمشروع (الإنتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج مسح الأسلحة الصغيرة).

ويعد هذا الاجتماع ثمرة للتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي اقتناعا منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية للحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وقد تم خلال الاجتماع تقييم المرحلة الثانية من مشروع التعاون ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين المنظمتين في مجال مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.

كما قام السفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بتكريم رؤساء وفود كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية تقديراً لجهود دولهم في دعم المرحلة الثانية من المشروع التعاون.