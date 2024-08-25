شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 40 ألفا و405 شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و405 شهداء، و93 ألفا و468 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأوضحت المصادر - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 71 شهيدا و112 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وفي السياق، استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.



وذكرت (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في محيط مفترق العيون غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة زعترة شرق بيت لحم بعد أن داهمت منزله وفتشته.