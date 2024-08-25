شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح تؤكد تعمد نتنياهو عرقلة مسار المفاوضات بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القيادي في حركة فتح محمد اللحام، تعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو عرقلة مسار المفاوضات بشأن غزة، منتقدا موقف الولايات المتحدة المتخاذل في هذا الشأن.

وقال اللحام في مقابلة خاصة مع قناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد، إن "نتنياهو يريد عرقلة مسار المفاوضات بشأن غزة بدعم وتأييد من الإدارة الأمريكية لاستمرار العمليات الجارية على الارض في القطاع والضفة الغربية، بما يخدم مصالحها وتحقيق أهدافها بعدم قيام الدولة الفلسطينية".

وحمل القيادي بحركة فتح الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المذابح والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستنكرا في الوقت نفسه بشدة العراقيل التي تضعها حكومة الاحتلال لتعطيل المفاوضات منها محاولة تغيير الوضع على محور فيلادلفيا.

وشدد اللحام على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، بما يعزز الموقف على المستوى الأممي والدولي لإفشال المخطط الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مضيفا أنه يدعم الدعوة التي وجهها مستشار الرئاسة الفلسطينية لحركة حماس إلى ضرورة الاعتراف بوجود سلطة واحدة بفلسطين.

ورفض القيادي بحركة فتح بشكل قاطع الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لإنهاء العدوان على غزة، موضحا أن نتنياهو يريد إطالة الحرب للاستمرار في سدة الحكم.