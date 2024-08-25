شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيفيل": نتواصل مع جميع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لخفض التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

قالت كانديس أرديل، نائبة المتحدث باسم يونيفيل، إن قوات حفظ السلام تراقب الوضع على الأرض على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مردفة: "عمال حفظ السلام يواصلون العمل، ونقلق بشأن ما يحدث، واليونيفل تتواصل مع السلطات على جانبي الجولان في لبنان وإسرائيل، لكي يحثوا الجميع من هم منخرطين على خفض التصعيد والتوترات، والآن الوضع أهدأ مما كان في الصباح".

وأضافت "أرديل"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، "ما رأيناه في الصباح يمثل وضعا مهما وخطيرا، ونحث الجميع ممن هم منخرطين في تبادل النيران بأن يوقفوا إطلاق النار، وأن يعودوا إلى وقف العداوات وتطبيق قرار 1701 وهو المسار الصائب".

وتابعت: "كان لنا عشرات الآلاف من قوات حفظ السلام في 49 دولة ملتزمون بتأمين واستقرار الصفوف الأمامية، وقوات حفظ السلام تواصل مراقبة الوضع، ويقومون بهذا من خلال أنشطة مهمة مختلفة من خلال زيادة الدوريات المستقلة إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية، نراقب الوضع ونواصل تقديم التقارير لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، وسيأتي تكليف بالتجديد مرة أخرى قريبا".