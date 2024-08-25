الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي: أمامنا أسبوع حاسم في ظل المحادثات بالقاهرة والتطورات في الشمال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في ظل محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، وتطورات الوضع على الجبهة الشمالية مع "حزب الله".

وقال هاغاري: "ينتظرنا أسبوع حاسم في ظل المحادثات في القاهرة والتطورات على الجبهة الشمالية. نحن في أقصى مستويات الجهوزية دفاعيا وهجوميا. يجب على الجمهور الاستمرار في الحفاظ على اليقظة والانتباه. سنوافيكم بكل تطور جديد".

وجرت في الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الوسطاء الذين دعوا حركة "حماس" وإسرائيل إلى إبداء "مرونة" ضمن مساعي إتمام اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرا في غزة، بالتوازي مع حديث في الإعلام الإسرائيلي عن "تفاهمات" جديدة بشأن العقبة الرئيسية المتعلقة بمحور فيلادلفيا الحدودي مع مصر.

ووسط غموض بشأن مصير مفاوضات القاهرة، أجرى بايدن اتصالا هاتفيا مساء الجمعة، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرضا خلاله آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة. وأكد الرئيسان "أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق".

وبينما غابت عن الوجود في مفاوضات الدوحة منتصف أغسطس الحالي، أكدت "حماس" وفق عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، مشاركتها بوفد في القاهرة برئاسة خليل الحية، "بناء على دعوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة".

وأفاد مصدر مصري بأن جولة المفاوضات "الموسعة" ستنطلق الأحد بمشاركة مسؤولين مصريين وقطريين. وتحدث عن "مناقشات موسعة في القاهرة، الجمعة والسبت، للإعداد لجولة مفاوضات موسعة تنطلق الأحد"، مشيرا الى أن واشنطن "تناقش مع الوسطاء مقترحات إضافية لسد الفجوات بين إسرائيل وحماس وآليات التنفيذ".

ورأى أن جولة الأحد ستكون "مفصلية لبلورة اتفاق سيعلن عنه إذا نجحت واشنطن في الضغط على نتنياهو" الذي يصر كذلك على إبقاء الاحتلال على نقاط تفتيش في محور "نتساريم" لمنع مقاتلي حماس وعناصر المقاومة من الانتقال من الجزء الجنوبي من غزة إلى شمال القطاع.

وأشار مصدر مطلع على المفاوضات إلى أن نتنياهو وافق على نقل موقع واحد بمحور فيلادلفيا لبضع مئات من الأمتار، لكنه سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على المحور، على الرغم من ضغوط من أعضاء فريقه التفاوضي لتقديم المزيد من التنازلات. وأضاف "يصر رئيس الحكومة على أن هذا الوضع سيستمر، في معارضة لضغوط بعض عناصر فريق التفاوض التي ترغب في الانسحاب من هناك".

وترفض حماس شروط نتنياهو بشدة، خصوصا تلك المتعلقة بالإبقاء على قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وممر "نتساريم"، وتشدد على "ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال؛ وتتمسّك حماس بموقفها الداعي إلى التقيد بالمقترح وفق الصيغة التي أعلنها الرئيس جو بايدن، في 31 مايو، وأعلنت قبولها مطلع يوليو الماضي".