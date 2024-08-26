شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الإيرانى مستجدات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وهنأ بن فرحان وزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق في مهامه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت: "بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة".

